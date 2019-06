Er moet in de regio Arnhem en Nijmegen een enorm groot attractiepark worden gebouwd

dronebeelden Posbank deels weer open, Rheden likt zijn wonden na de tornado

10:28 RHEDEN - In de wereld was het donderdag D-day, maar in Rheden ‘the day after'. De windhoos van dinsdagavond heeft veel schade aangericht. Met man en macht is er gewerkt om de schade zo snel mogelijk te herstellen. De Posbank is inmiddels deels weer geopend.