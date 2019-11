Er moeten regels komen zodat nieuwe woningen vooral naar mensen uit de regio gaan

Premie Menzis één euro duurder, ‘met dank’ aan gebrek aan wijkverple­gers

6:00 WAGENINGEN - Het basispakket van zorgverzekeraar Menzis wordt volgend jaar 1 euro per maand duurder. De Wageningse coöperatie weet de premiestijging beperkt te houden door de inzet van reserves, succesvolle beleggingen én het gebrek aan wijkverplegers: geld dat dit jaar voor die zorg was gereserveerd, is niet uitgegeven.