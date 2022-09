Er moeten snel noodwijken komen voor mensen die dakloos dreigen te raken

met video Veteraan Bill Larder (98) laat zijn verdriet toe tussen zijn gevallen kameraden van de Slag om Arnhem

OOSTERBEEK - De tranen springen in de ogen bij Bill Larder, als hij voor het eerst in zijn leven de laatste rustplaats ziet van zijn gevallen kameraden op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

