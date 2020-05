Er moeten uniforme regels komen voor de winkels, want ik raak ervan in de war

Motorrij­der overlijdt in ziekenhuis aan verwondin­gen die hij opliep bij val in sloot

8:49 ‘s-HEERENBERG - Een motorrijder is donderdag overleden in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep toen hij in een sloot belandde langs de Elsepasweg in ‘s-Heerenberg. De motorrijder was met een grote groep aan het rijden toen het misging op een rotonde.