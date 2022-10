Er stonden altijd rijen bij TokoKoro Ramen in Nijmegen, en toch emigreerden eigenaren Tom en Anke naar Griekenland

update Huizenprij­zen Nijmegen/Arnhem 9,1 procent omlaag: makelaars spreken van kentering op woning­markt

De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal met 5,8 procent gedaald naar gemiddeld 425.000 euro. Nooit eerder daalden huizenprijzen volgens makelaarsvereniging NVM in één kwartaal zo hard. En het aantal huizen dat te koop staat stijgt enorm. NVM spreekt van ‘een kentering’. In Arnhem/Nijmegen daalden de prijzen zelfs met 9,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

6 oktober