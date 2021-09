Er worden zoveel kinderen geboren dat de kraamhulp nog nauwelijks tijd heeft: sprake van een babyboom?

Vierdaagse: ‘40 kilometer is voor vrouwen al meer dan zwaar genoeg’, dus onder­scheid tussen sekse blijft

19:38 NIJMEGEN - De Vierdaagse van Nijmegen is voor vrouwen in de huidige vorm al meer dan zwaar genoeg. Ze lopen langzamer dan mannen, hebben over het algemeen minder spierkracht en vallen vaker uit, reden om voorlopig niet te tornen aan de verschillen in afstandseisen tussen mannen en vrouwen.