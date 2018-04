Er zijn genoeg andere wegen. Dus alleen nog fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer op de dijk

Was Gennep door voorwerp in auto Wellenaar werkelijk in gevaar?

20 april GENNEP - Een 24-jarige sportinstructeur in opleiding uit Well had kennelijk iets zeer alarmerends in zijn auto liggen. Want op het moment dat de politie donderdagavond wist waar die auto stond en dat de man zich bij sportschool Fitland in Gennep bevond - waar hij stage loopt -, werden alle registers opengetrokken.