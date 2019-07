Er zou in Doornenburg een standbeeld van Rutger Hauer als Floris moeten komen

Undercover-ac­teur Tom Waes krijgt inbrekers op bezoek: ‘Rotzakken’

22:08 De Belgische acteur Tom Waes heeft afgelopen nacht inbrekers op bezoek gekregen in zijn huis. Wat er allemaal gestolen is uit de woning van de Undercover-ster is nog niet duidelijk, maar de dieven gingen in elk geval aan de haal met een voor hem erg kostbaar bezit: een dure Rolex.