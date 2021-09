Er zou veel meer op het naleven van quarantaine gecontroleerd moeten worden

Steekpar­tij in asielzoe­kers­cen­trum Winters­wijk, slachtof­fer vecht in ziekenhuis voor zijn leven

10 september WINTERSWIJK - Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Amstelstraat in Winterswijk is vrijdagavond een persoon ernstig gewond geraakt. Hij vecht vrijdagavond nog voor zijn leven. De vermoedelijke dader is door de politie aangehouden.