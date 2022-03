Ercan uit Apeldoorn al een jaar vermist: politie vestigt hoop op mysterieuze tipgever

Het is vandaag op de kop af een jaar geleden dat Ercan Özturk spoorloos verdween. De politie is nog altijd naarstig op zoek naar aanknopingspunten, maar doet dat inmiddels wel met minder mensen. Ze vestigt haar hoop nogmaals op het publiek én de mysterieuze tipgever.

Kort nadat hij op 28 maart 2021 zijn ouderlijk huis aan de Van Slingelandtstraat in Apeldoorn-Zuid verlaat, wordt de destijds 29-jarige Ercan Özturk door familie als vermist opgegeven. De politie constateert al snel dat er aanwijzingen zijn voor een misdrijf en stelt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) in.

Raadselachtige kuil

Lange tijd werken er ongeveer 25 rechercheurs aan de zaak. Ondanks huiszoekingen aan de Lebuïnuslaan en Zevenbergenstraat in Deventer, het uitkammen van natuurgebied Het Wechelerveld bij Schalkhaar en het onderzoeken van een raadselachtige kuil op het nabijgelegen Landgoed Kranenkamp blijft een doorbraak uit.

Hoewel dat geen reden is om de zoektocht te staken, zijn daar een jaar na dato wel minder politiemensen bij betrokken. ,,Het onderzoeksteam gaat inmiddels in een afgeslankte vorm verder’’, meldt woordvoerder Sigrid Passchier. Getallen verbindt ze daar niet aan.

Uit de impasse?

Om uit de impasse te raken en in de hoop dat iemand wroeging krijgt, vraagt de politie nu opnieuw om informatie die van belang kan zijn te delen. In het bijzonder is ze op zoek naar haar anonieme tipgever. Die meldde zich op 8 november 2021 anoniem met informatie dat het lichaam van Özturk mogelijk in het uitgekamde natuurgebied bij Schalkhaar begraven zou zijn. Het verzoek aan hem of haar om zich te melden, haalde niets uit.

,,Graag willen we nog een keer de oproep doen om in contact te komen met deze melder’’, aldus Passchier. ,,Dat kan anoniem via Team Criminele Inlichtingen (06-84342029, red.). Hij of zij kan belangrijke informatie hebben die het onderzoeksteam verder kan helpen.’’

Waar de politie ervan uitgaat dat Özturk niet meer in leven is, lieten zijn vriendin Lisa en broer Cihan vorige maand optekenen dat ze die gedachte niet willen toelaten. ,,Als we de hoop opgeven, worden we helemaal gek.”

