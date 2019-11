Ergernis bij bouwers: gemeenten wachten op PFAS-besluit en verhogen norm niet zelf

video Mogelijk explosief gevonden tijdens grote politie-in­val in zaak Martien R. op kamp in Lith

10:43 LITH - Op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith is donderdagmorgen een grote politieactie gaande. Het gaat om een volgend onderzoek in operatie Alfa, naar Martien R. en zijn familie. Tijdens het onderzoek is een mogelijk explosief gevonden. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst komen om het te onderzoeken.