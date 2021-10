Erik zag zoon (12) onder vrachtwagen komen op N-weg, nu komt hij in actie: ‘Ellende wil ik anderen besparen’

Mijn dierbare Ruud koestert het schilderij van zijn overleden vrouw: ‘Het helpt me bij het verwerken van verdriet’

8 oktober In 2002 zette Ruud van Breda een contactadvertentie in de krant. Lies Akkermans reageerde. Een actieve vrouw, had als hobby badminton en schilderen. ,,Haar schilderij met daarop een pad bij Huis ter Heide tussen De Moer en Loon op Zand, een van haar lievelingsplekken, hangt boven mijn bed. Ik kijk er nog iedere dag naar.”