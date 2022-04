‘Ernstig gevaar’ voor crimineel gebruik vergunning: afvalverwerker in zwaar weer, maar nog niet ten dode opgeschreven

Ook zonder provinciale vergunning kan het bedrijf uit Varsseveld het werk namelijk voortzetten, als is dat wel op kleinere schaal.



,,Alleen het inzamelen van bedrijfsafval stopt dan, want daarvoor is een vergunning van de provincie nodig”, zegt een woordvoerder van de provincie. ,,De andere werkzaamheden zouden, op kleinere schaal, ondergebracht kunnen worden bij een gemeentelijke vergunning. Maar dat is niet aan ons, daar gaan wij niet over.”



Het bedrijf moet zo’n vergunning dan wel aanvragen bij de gemeente Oude IJsselstreek, die het huidige voornemen van de provincie steunt om de vergunningen in te trekken en nieuwe te weigeren. Burgemeester Otwin van Dijk: ,,Op het bedrijventerrein mag een afvalverwerkend bedrijf zitten. Alleen wel een die eerlijk onderneemt. De komende periode zal meer duidelijk worden.”