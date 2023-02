Ernstig ongeluk in Bennekom eist twee levens • Mariniers oefenen met tropische temperaturen in Burgers’ Zoo

met video Politie tast nog in het duister naar doodsoor­zaak en identiteit van overleden persoon in Voorthui­zen

Het is niet duidelijk wie de overleden persoon is die in de nacht van zondag op maandag is gevonden in Voorthuizen. De politie tast bijna 48 uur na de ontdekking nog steeds in het duister en probeert naast de identiteit ook te achterhalen hoe de persoon exact om het leven is gekomen.