Ernstig verwaarloosd vee: oudere boer in isolement vaker in problemen: ‘Kan het niet meer bolwerken’

Column Vroeger roken mijn nette kleren naar saaie zondagen

Kan me niet herinneren dat het in deze eeuw zo lang over nette kleren ging: die van Caroline van der Plas, die ze niet heeft en niet aan wil. Ook daarom ziet ze er niets in premier van Nederland te worden. Daarbij heeft ze ook vliegangst. Het is niet mijn partij die ze leidt, maar ik ben erg gesteld op haar oprechtheid. Kunnen veel van haar collega’s wat van leren.