Erwin redt op zijn sokken levens bij grote brand in Arnhem • Zo ziet de bouwexplosie in Nijmegen-Noord eruit

DeLaMar biedt musical Annie aan met Oekraïense boventite­ling

Theater DeLaMar in Amsterdam gaat de musical Annie bij een aantal voorstellingen van Oekraïense boventiteling voorzien. Op 26 april en 4 mei kunnen mensen uit Oekraïne de familievoorstelling over het roodharige weesmeisje daardoor volgen in hun eigen taal. De voorstellingen zullen kosteloos te bezoeken zijn.

18:11