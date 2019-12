Esra is alles kwijt door toeslagenaffaire: ‘Hoe moet ik hier ooit uitkomen?’

Esra (51) zit er helemaal doorheen. Al jaren strijdt de Hengelose van Turkse komaf tegen de Belastingdienst vanwege kinderopvangtoeslagen die ze terug moest betalen. Dat deed ze, hoewel ze van mening is dat ze recht had op het geld. Maar door de maandelijkse afbetaling kon ze haar inkomstenbelasting niet langer afdragen. „Had ik die toeslagen maar nooit terugbetaald. Dan was ik niet zo erg in de problemen gekomen.”



Ze wil haar verhaal graag doen om te vertellen hoe erg het mis kan gaan, maar niet onder haar eigen naam. Uit schaamte en uit angst voor negatieve reacties op de situatie waarin ze terecht is gekomen.