Esther leeft al 18 jaar met MS • Motorrijder overleden na botsing • Kritiek op vliegtrip van Bruls naar Amerika

BUURT IS AUTO’S IN GRATIS PARKEERVAKKEN ZAT | Veel bewoners van Nijmegen-West zijn er helemaal klaar mee. In een deel van de wijk staan amper auto’s geparkeerd, een paar meter verderop staat het zo vol dat er nauwelijks plek is. Omdat parkeren dáár gratis is. Bewoners willen nu dat het betaaldparkerengebied wordt uitgebreid.

VADER IBRAHIM ZOU ZIJN DOCHTERTJE (6) VOOR STRAF RODE PEPER HEBBEN LATEN ETEN, NU IS HIJ VRIJ MAN | Ibrahim Için (37) zou zijn dochtertje hebben mishandeld. De Veenendaler ontkende alle aantijgingen, maar werd toch door de politierechter veroordeeld. Nu heeft het gerechtshof in Arnhem hem vrijgesproken. ,,Ik heb mijn dochter nooit iets aangedaan. Nooit.”

DRAMA MET NEDERLANDSE CAMPER OP DUITSE SNELWEG: MAN (60) OVERLEDEN EN VROUW (60) ZWAARGEWOND | Een 60-jarige man uit Diepenveen is gisteren om het leven gekomen bij een heftig ongeluk op een Duitse snelweg. Hij stond samen met een vrouw (60) in de file toen een vrachtwagen zich met forse snelheid achter in hun camper boorde.

ARCHEOLOGEN LIKKEBAARDEN BIJ SENSATIONALE VONDST IN OVERASSELT, MAAR DE VINDER MOET BETALEN | Een Nijmeegse metaaldetectorhobbyist dacht in het vennengebied bij Overasselt een mooie vondst uit de oorlog te doen. Maar hij haalde illegaal het meest complete wagengraf óóit uit de grond en pleegde daarmee een misdrijf. Na vijf jaar komt de 39-jarige er met een geldstraf vanaf.

ESTHER LEEFT AL 18 JAAR MET MS | Ze is een stralende en positieve vrouw van 54 jaar. Aan de buitenkant zie je niet dat Esther Rozemeijer (54) uit Goes al 18 jaar MS heeft, maar de gevolgen zijn groot. Sinds dinsdag is ze een van de vijf gezichten van de landelijke campagne van het Nationaal MS Fonds.

DOOR DEZE SCHANS WORD JE ALS FIETSER GELANCEERD OP DE JOHN FROSTBRUG, NU WORDT ER INGEGREPEN | ‘Wen er maar aan, we kunnen er niks aan doen.’ Dat was kort samengevat de boodschap van Rijkswaterstaat aan fietsers die zich sinds de renovatie van de John Frostbrug in Arnhem ergerden aan een vervelende hobbel in het fietspad. Maar het probleem wordt nu toch verholpen.

MOEDER TORENVALK HOUDT SCHERP IN DE GATEN HOE HAAR KUIKEN GERIND WORDEN | Het is topdrukte voor leden van vogelwerkgroepen, die inventariseren hoe het is gesteld met de aanwas van broedvogels. In Doesburg zijn jonge torenvalken gemeten en geringd.

BRULS VLIEGT NAAR AMERIKA VOOR WERKBEZOEK, PARTIJ VOOR DE DIEREN VERBAASD | Een recente trip van burgemeester Hubert Bruls naar het Amerikaanse Albany stuit op kritiek. Was zo’n uitstootgevend vliegreisje wel nodig, vraagt de Nijmeegse Partij voor de Dieren zich af. Is die kritiek terecht? Of hoeft Bruls hier helemaal geen ‘vliegschaamte’ voor te hebben?

MOTORRIJDER (41) UIT VEENENDAAL KOMT OM HET LEVEN BIJ FRONTALE BOTSING MET VRACHTWAGEN | Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een motor op de Barneveldsestraat in Scherpenzeel is een motorrijder, een 41-jarige man uit Veenendaal,om het leven gekomen.

MILJARDEN RUPSEN ‘BETOVEREN’ WILG, MAAR WIE HET WIL ZIEN MOET SNEL ZIJN | Rob Puijker van IVN Natuureducatie loopt al heel wat jaren mee, maar dit fenomeen had hij nooit eerder gezien. Miljarden rupsen zijn het, in een wilg langs de waterkant in de uiterwaarden bij Boven-Leeuwen.,,Het is extreem.”

Bekijk hieronder de Gelderlander Nieuwsupdate.

