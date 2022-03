Europa en de VS moeten militairen inzetten om Oekraïne te helpen

Fabrieken BMW, Porsche en Nedcar dicht door oorlog, ook VW zwaar getroffen

BMW en Porsche moeten de productie van hun grootste fabrieken in respectievelijk Dingolfing en Leipzig stopzetten wegens leveringsproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is het gevolg van de veelgeroemde ‘just-in-time’ productie.

2 maart