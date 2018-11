Europa is beter af zonder de Britten

Video UT-studenten doen gooi naar langste bierkrat­ten­brug ter wereld

15 november ENSCHEDE - Komt het record van de grootste bierkrattenbrug naar Twente? Dat is de vraag die studenten van de opleiding Civiele Techniek van de UT al maanden bezig houdt. Sinds deze week bouwen ze op het terrein van de universiteit aan een immens groenkleurig bouwsel. „Het is de prestige, maar ook om te laten zien waar we in Twente goed in zijn.”