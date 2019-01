Europa moet meer water bij de wijn doen om Groot-Brittannië binnenboord te houden

Besluit over komst Imec wéér uitgesteld, maar partijen schuiven

15 januari Nog altijd is niet duidelijk of het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec zich in Gelderland gaat vestigen. Tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis, dinsdagavond in Arnhem, bleek dat er nog te veel vragen bij de politieke partijen leven om eind januari een besluit te kunnen nemen.