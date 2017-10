'Europa' moet zich niet bemoeien met salarissen

'Slim reizen' moet verkeersinfarct bij Waalbrug voorkomen

9:07 NIJMEGEN - Verkeerschaos dreigt als het grote onderhoud aan de Waalbrug medio 2018 start. Maar wethouder Harriët Tiemens van Verkeer is optimistisch. Actieplannen zijn in de maak om een verkeersinfarct te voorkomen. Niet door Nijmegen te mijden, maar door slimmer te rijden, op andere tijden en vaker met de bus of fiets.