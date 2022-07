Europese tournee Lady Gaga trekt overal volle zalen, maar niet in Arnhem

Lady Gaga naar GelreDome: 454 euro voor een overnach­ting in ‘stad zonder hotels’

ARNHEM - Fans van Lady Gaga die na het optreden van de Amerikaanse zangeres in GelreDome willen overnachten in Arnhem zullen diep in de buidel moeten tasten. Een ‘standard room’ in hotel Holiday Inn Express aan de Nieuwe Oeverstraat moet die nacht 454 euro kosten. Exclusief toeristenbelasting.

