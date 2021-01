Even achteruit inparkeren gaat finaal mis: auto ramt schutting en crasht in achtertuin

Nicki Minaj schikt voor 365.000 euro met Tracy Chapman na gebruik sample

18:29 Nicki Minaj en Tracy Chapman begraven de strijdbijl. De rapper heeft een schikking getroffen met de zangeres voor het zonder toestemming gebruiken van een sample van Tracy's nummer Baby can I hold you. Met de schikking is een bedrag van 450.000 dollar (zo'n 367.000 euro) gemoeid, meldt The Hollywood Reporter.