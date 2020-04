Even naar de carwash om nooit meer thuis te komen: Drunen hangt vlag halfstok

Op de weg overleed vrijdagavond een tienjarig Pools jongetje, aangereden door een motorrijder. ,,We doen dit uit respect voor zijn familie”, zegt Dana. ,,Zijn broer ken ik al zo’n vijf jaar.” Voor Leilah is het maar amper te bevatten wat er is gebeurd. ,,Hij is even weggegaan, en komt nooit meer terug. Dat is toch verschrikkelijk.”