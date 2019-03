Everth en Frenske blij met kasteel, Ik Vertrek en de ‘stofzoeger’

Het gaat goed met lijf en leden, laat Everth deze maandagochtend vanuit het vakantiehuisje van hem en zijn vrouw in Portugal weten. Het echtpaar heeft de telefoon zojuist voor het eerst aangezet, nadat die lijn via vooral woonplaats Dedemsvaart en geboortegrond Staphorst zaterdagavond al direct roodgloeiend stond. Dat is deze maandagochtend niet anders. ,,Je hebt zeker een stukje van ons op televisie gezien”, stelt Everth retorisch, met dezelfde natuurlijke vriendelijkheid die hem in drie kwartier Ik Vertrek zo kenmerkt. ,,We hebben een vrij grote kennissenkring, zo'n beetje iedereen heeft ons al gebeld. En als je ‘Everth en Frenske’ op internet intikt, dan krijg je inderdaad nogal wat te zien. Maar mooi, dan kunnen die mensen straks helpen als het gras rond het chateau gemaaid moet worden. We hebben namelijk nogal wat grond.”