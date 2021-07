Excuses voor slavernij? ‘Zeker niet’ of ‘ik sluit niets uit’, zeggen de burgemeesters in Gelderland

VIDEO Eerste Keti Ko­ti-herdenking in Arnhem een feit: ‘Ik sta op de schouders van hen die me zijn voorgegaan’

30 juni ARNHEM – Het lijkt iets wat alleen in de Randstad gebeurt, maar woensdagmiddag was de eerste Keti Koti-herdenking in Gelderland een feit. Er werd gesproken over het kennen van de geschiedenis en het uitroeien van discriminatie en racisme. Met Keti Koti worden de gruwelen van de slavernij herdacht en wordt de afschaffing ervan gevierd. Dat laatste gebeurt op 1 juli.