Explosies in Arnhemse wijk • Poes keert na 7,5 jaar terug

Zeldzame penisplant verrast Gerard in zijn achtertuin: ‘Dacht dat het een bananen­plant was’

Tot zijn eigen verrassing bloeit er een penisplant in de achtertuin van Gerard Hofsté uit Oldenzaal. Dat deze zeldzame plant tot bloei komt is bijzonder. De bloem is berucht om de geur van rottend vlees. Voor Hofsté was het de eerste keer in vijf jaar. „Ik dacht dat ik een stekje voor een bananenplant had gekocht.”