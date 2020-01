Explosieve stijging autobranden Gelderland

Interactieve kaartHet aantal auto's dat in Gelderland in brand is gestoken is vorig jaar fors toegenomen. Meer dan 600 voertuigen gingen in deze provincie in vlammen op, een stijging van bijna 20 procent. Nergens in Nederland nam het aantal autobranden zo explosief toe.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de website alarmeringen.nl, die de landelijke 112-meldingen heeft verzameld. In veruit de meeste gevallen gaat het bij de incidenten om brandstichting. Branden die ontstaan zijn door ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten, meldt de site.

Dubieuze eer

Gelderland heeft de dubieuze eer de hardste stijger te zijn als het op autobranden aankomt. Ter vergelijking: in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland nam het aantal branden met respectievelijk 15,7 en 15,8 procent toe. In veel andere provincies was de stijging minimaal of was sprake van een daling, zoals in Groningen waar het aantal voertuigbranden met bijna 15 procent daalde tot 144 stuks.

Forse toename in Nijmegen en Arnhem

De explosieve stijging in Gelderland komt onder meer door een forse toename van het aantal autobranden in Nijmegen en Arnhem. In Nijmegen werden vorig jaar 81 auto's in brand gestoken. Tegenover 50 brandstichtingen een jaar eerder is dat een stijging van 62 procent.



Arnhem kende een stijging van 31 procent: van 59 autobranden in 2018 naar 77 vorig jaar. Culemborg, jarenlang geteisterd door autobranden, liet vorig jaar juist een daling zien. Daar gingen ‘slechts’ 11 voertuigen in vlammen op, terwijl dat er in 2016 en 2017 nog 35 en 26 waren.

Tijdens Oud & Nieuw ook raak