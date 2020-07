Explosieve toename WhatsAppfraude ook in Gelderland merkbaar: van 100 aangiften per week naar 100 per dag

Bij WhatsAppfraude krijg je bijvoorbeeld van een familielid of bekende via een appbericht de vraag snel geld over te maken, terwijl het verzoek in werkelijkheid afkomstig is van een oplichter.



De coronacrisis zorgde in de eerste zes maanden van dit jaar voor een sterk veranderend misdaadbeeld, zeker in de periode van 10 maart (eerste echte coronamaatregelen) tot en met 26 juni (versoepeling).