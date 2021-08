Extra beloning voor leraar op achterstandsschool: ‘Eindelijk erkenning’

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren meer geld. Zo moet het voor hen aantrekkelijker zijn om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te werken. ‘Eindelijk erkenning', verzuchten scholen zelf, onder meer in Arnhem.

Het gaat om gemiddeld 8 procent extra loon voor personeel op scholen die te maken hebben met veel ‘uitdagende’ leerlingen, maakt demissionair onderwijsminister Slob vandaag bekend. Zij lopen een extra groot risico op achterstanden, mede door de coronacrisis.

De bedragen zullen per schaal en trede verschillen en zijn bruto, maar gemiddeld krijgt een leraar op een basisschool 350 euro per maand extra en een schoolleider 490 euro per maand meer. In het primair onderwijs komen komen 1.058 vestigingen in aanmerking voor de beloning.

In het voortgezet onderwijs krijgt een full time docent er de komende twee jaar gemiddeld 430 euro per maand bruto bij en een schoolleider gemiddeld 600 euro per maand extra. In het voortgezet onderwijs komen 259 vestigingen in aanmerking voor de zak geld voor hun personeel.

Goed personeel juist nu hard nodig

Demissionair minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vertelt over de stap: ,,Scholen met veel uitdagende leerlingen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven.”

In totaal gaat het om zo’n 15 procent van alle schoolvestigingen. Zij worden de komende dagen geïnformeerd over de extra beloning. Het bedrag kan per vestiging verschillen, omdat dat mede afhankelijk is van het aantal leerlingen. Het deel van het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

,,Deze leerkrachten verdienen het om extra beloond te worden voor hun inspanningen’, reageert Petra Herbrink, directeur van de Parkschool met 210 leerlingen in de Arnhemse wijk Presikhaaf. ,,Het werken op deze scholen is een mooie uitdaging, maar is aantoonbaar zwaar. Naast de hoge werkdruk leveren de leerkrachten extra inzet. En dit kan helpen om de docenten extra aan je school te binden, en het verloop van kwalitatief goed personeel te verminderen. En dat het voor anderen aantrekkelijker wordt om op deze scholen te gaan werken. Als docent maak je dagelijks het verschil.”

Carola Peters, directeur van de Arnhemse basisschool Het Mozaïek in de Arnhemse wijk Malburgen is verheugd met eindelijk de erkenning ,,dat er andere investeringen worden gevraagd van ons personeel en dat men verder kijkt dan de grote steden.”