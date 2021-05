Extra bistrotafeltjes nodig voor het terras? ‘Alles is op’ en dat drukt de omzet van de horeca

Auto van Fabian (27) vernield bij bizar ongeluk met leswagen: ‘Hij was al 28 jaar in de familie’

9:50 Een doodgewone rijles eindigde zondagavond in een bizar incident aan de Hunzestraat in Utrecht: een leerling strandde - mét ANWB-lesauto - boven op een geparkeerde Opel. Via een fietsenrek zou de leswagen boven op de andere auto terecht zijn gekomen. Fabian (27), de eigenaar van de zwaar beschadigde Opel, kon zijn ogen niet geloven. ,,Mijn auto was al zeker 28 jaar in de familie.”