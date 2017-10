Extra check vloer parkeergarage en panden in regio na 'Eindhoven'

DOETINCHEM/ VEENENDAAL - Waterschap Rijn en IJssel laat onderzoek doen naar de staat van zijn hoofdkantoor in Doetinchem. De vloerconstructie is hetzelfde als die van de eerder ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Ook de parkeergarage Tricotage in Veenendaal wordt om die reden onderzocht.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er iets mis is met de gebouwen.

,,Er is geen aanleiding voor ongerustheid, maar we willen zeker weten dat het gebouw veilig is’’, aldus een woordvoerder van het waterschap. De aannemer zal aan de hand van de tekeningen nogmaals kritisch naar het ontwerp kijken. Mogelijk leidt dat tot verder onderzoek. De ongeveer 250 medewerkers zullen de komende dagen gewoon aan het werk blijven in het door zijn rondingen opvallende kantoor uit 2009.

Parkeergarage

De parkeergarage Tricotage in het centrum van Veenendaal wordt om dezelfde reden onderzocht door de eigenaar, de gemeente. Ook hier zijn geen aanwijzingen dat het gebouw gevaar oplevert; de garage is gewoon in gebruik. Eerder maakte Waterschap Rivierenland bekend zijn kantoor in Tiel kritisch onder de loep te nemen.

Veilige panden

De vloerplaten van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven, geleverd door het bedrijf Bubbeldeck in Leiden, zijn ook in tientallen andere gebouwen in de regio toegepast. Van een deel kunnen de eigenaren, veelal gemeenten, nog niet zeggen of de constructie zorgen baart. Andere panden zijn inmiddels onderzocht en veilig bevonden, zeggen eigenaren desgevraagd.

Het gaat onder andere in Nijmegen om het bedrijfsverzamelgebouw Mercator II van de Radboud Univeristeit en gebouwen van het farmaceutisch bedrijf Synthon. In Arnhem betreft het concertgebouw Musis Sacrum. Een depot van het Kröller Muller Museum bij Otterloo is door het Rijksvastgoedbedrijf ook veilig verklaard voor het huidig gebruik, maar zal voor alle zekerheid nog wel nader onderzocht worden.

Constructiefout

Uit onderzoek van TNO bleek eerder dat de instorting in Eindhoven onder meer het gevolg was van een constructiefout en van bijzondere weersomstandigheden tijdens de bouw. Het gebruik van de Bubbeldeck-platen is op zichzelf niet onveilig.