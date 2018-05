Extra controle van badwater is niet nodig

Voorzitter 50Plus: Krol steunde me en liet me daarna vallen

7:10 NIJMEGEN - Fractieleider Henk Krol van 50Plus heeft een merkwaardige rol gespeeld in de bestuurscrisis van de partij. Dat stelt de deze week afgetreden voorzitter Jan Zoetelief uit Bemmel. Zoetelief zegt in een interview in deze krant dat Krol hem aanvankelijk hartelijk de hand schudde, om hem drie weken later te laten vallen. Volgens Krol heeft Zoetelief het niet goed begrepen.