Extra geld voor Rijnbrug komt er niet, nieuw onderzoek wel

Rhenense raad waarschuwt: geen verbreding Rijnbrug is slecht nieuws voor bouwplannen in de Vallei

Eerder wilde Gelderland het al gereserveerde geld inzetten voor andere maatregelen om de druk op de brug te verlichten, bijvoorbeeld het stimuleren van de fiets. Dat gebeurt voorlopig niet. Het geld blijft in de ijskast én beschikbaar voor de brug. Tot aan de zomer volgen nog extra onderzoeken of er toch niet andere oplossingen zijn om de verkeersdrukte rond Rhenen en Kesteren op te lossen.

Langlopend dossier

Veel oppositieleden willen graag dat de provincie toch de portemonnee gaat trekken. ,,Hier geven we het geld graag aan uit’’, zei Ton Diepenveen van de PVV. ,,Niet aan al die projecten met duurzame energie. Daar hadden we zes Rijnbruggen van kunnen bouwen.’’

Tempo maken

Het lukte hem niet een meerderheid in de Staten te overtuigen. Die schaarde zich enkel achter extra onderzoeken en het beschikbaar houden van het geld voor een mogelijke kans in de toekomst. Het CDA benadrukte wel dat het gevraagde onderzoek niet te lang moet duren. ,,We moeten tempo maken op dit dossier”, zei statenlid Hans van Ark. ,,Het definitieve besluit móet deze statenperiode nog genomen worden.’’



Voor inwoners en ondernemers rond de brug rest er hiermee nog even af te wachten. Op dit moment klinkt er een ‘nee’ uit het Arnhemse provinciehuis. Maar dat is nog geen definitief antwoord. Een beetje hoop blijft er alsnog.