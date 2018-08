Extra maatregelen na wapenroof Zutphen: 'Personeel elke vijf jaar onder het vergrootglas'

Dat meldt Justitie-woordvoerder Eveline Petit in reactie op vragen van deze krant naar aanleiding van de inbraak maandagnacht in het DJI-gebouw in Zutphen. Daarbij verdwenen 25 dienstwapens en 450 kogels.

Inside job?

De wapenroof riep meteen de vraag op of het ging om een inside job. Ofwel: waren (ex-) medwerkers van Justitie bij deze kraak betrokken? De dieven omzeilden het alarm en wisten kennelijk precies waar ze moesten zijn: de individuele wapenkluisjes van de gevangenbewaarders van het landelijke DJI-onderdeel Dienst Vervoer en Ondersteuning.

Volgens de voorzitter van Justitievakbond Juvox, Marcel Smit, onderzoekt de recherche daarom of medewerkers een belang hadden bij deze diefstal. Over het algemeen worden wapens gestolen om door te verkopen.

Oppervlakkig

Los van de fysieke en psychische selectie, is de screening van cipiers relatief oppervlakkig. Momenteel moeten potentiële gevangenenbewakers bij een sollicitatie een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) van de screeningsautoriteit Justis laten zien. Deze instantie controleert of iemand een strafblad heeft (gehad). Bij kandidaat-gevangenbewaarders wordt tot 30 jaar terug in hun justitiedossier gekeken.

Een controle van de financiële situatie om te beoordelen of deze mensen misschien chantabel zijn gebeurt echter niet. Een dergelijk diepgaand veiligheidsonderzoek is alleen toegestaan wanneer een ambtenaar een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig heeft. De inlichtingendienst AIVD voert dat onderzoek uit. Kandidaat-rechercheurs van de politie worden helemaal doorgelicht om te controleren of bijvoorbeeld een hoge creditcardschuld hen kwetsbaar maakt. Wellicht wordt dan voorkomen dat de onderwereld zo'n privéprobleem ontdekt en uitbuit.

Veiligheidsonderzoek

Gevangenbewaarders hebben ook dagelijks contact met criminelen. Toch worden zij niet onderworpen aan hetzelfde strenge veiligheidsonderzoek. Waarom niet, daar kan woordvoerder Petit niets over zeggen. ,,Maar met deze periodieke VOG-controle kunnen we wel zien of medewerkers sinds hun sollicitatie in de fout zijn gegaan. De VOG is zo minder een momentopname.''

Het is nog onduidelijk wanneer de extra controle wordt ingevoerd. Het ministerie wil eerst bekijken of er nog haken en ogen aan zitten. Vakbondsman Marcel Smit is in principe een voorstander maar houdt een slag om de arm. ,,Zulke controles kunnen natuurlijk tot direct ontslag leiden wanneer een medewerker sinds zijn sollicitatie heeft verzuimd om te melden dat hij in de fout is gegaan. Dus er moet eerst goed onderzocht worden hoe je hier als organisatie mee omgaat.’’