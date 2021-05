Extra prikkers nodig bij GGD, Defensie schiet te hulp

Duizend militairen zijn beschikbaar, nu zestien ingezet

Sinds januari heeft Defensie 1000 militairen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van het coronavirus. Zo hielpen er ook al militairen mee bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Voor het eerst worden de militairen nu ingezet op een vaccinatielocatie. In eerste instantie gaat het om zestien militairen, Volgens een woordvoerder zijn er op dit moment geen andere verzoeken binnengekomen. ,,Maar daar staan we voor open. Onze mensen staan paraat om bij te springen.’’

Een deel van de militairen zal ingezet worden om de prik daadwerkelijk te zetten. Andere militairen zullen helpen bij het ontvangen van de mensen die een prik krijgen. ,,We zijn blij dat we eindelijk iets kunnen doen in de coronacrisis‘’, is de reactie van een commandant van de militairen die straks in Gelderland aan de slag gaat. ,,Tot nu toe droegen we ons steentje er nog niet aan bij. We hebben nu de kans on dit wel te doen.’’