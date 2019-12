Extreme mist: Deventer last vuurwerkshow langs IJssel af

De grote vuurwerkshow die vanavond gehouden zou worden langs de IJssel in Deventer tijdens de jaarwisseling is afgelast. Reden: de verwachte dichte mist.

Dat meldt de gemeente Deventer. Het was voor het eerst dat Deventer met oud en nieuw een centrale vuurwerkshow had georganiseerd. De hoop was dat met de show inwoners zelf minder consumentenvuurwerk zouden afsteken. Bovendien wilde de gemeente met de show een gezellig samenzijn langs de IJssel houden.

Zicht

Met zicht tot mogelijk minder dan tweehonderd meter acht de gemeente de show laten doorgaan onverantwoord. Het vuurwerk zou worden afgestoken op een landtong op de oever bij de Worp, naast de Wilhelminabrug. Publiek zou vanaf de Welle aan de stadse kant van de rivier kunnen kijken.

Met dichte mist kan dat onveilige situaties met vuurwerk opleveren als publiek - dat op de landtong niet mag komen - daar mogelijk toch is. Belangrijke reden is ook dat met een dergelijke dichte mist toeschouwers op de Welle en andere toegestane plekken niets zien van het vuurwerk, meldt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Bovendien vinden wij het onverantwoord dat mensen in dichte mist in het verkeer naar de stad moeten komen voor de show.‘’