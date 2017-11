F-16's van Volkel met spoed naar Zeeland vanwege dreigende situatie

Tom (23) te zien in 'Over mijn lijk'

18:35 NIJMEGEN - De 23-jarige Tom Besemer uit Nijmegen doet mee aan het BNN-programma Over mijn lijk, waarin enkele jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn worden gevolgd. De eerste aflevering van het zevende seizoen is vanavond te zien. Tom is de enige van de deelnemers die nog leeft.