Fabriek Fire-up, producent van aanmaakblokjes, staat in brand

LIVE | Massa­sprint onvermijde­lijk op Champs-Élysées, wat kan Groenewe­gen?

21:06 Nog 128 kilometer en dan zit de Tour de France 2019 erop! Vandaag wacht enkel nog een vlakke etappe naar de Champs-Élysées in Parijs, waar met een massasprint traditioneel de Tour wordt afgesloten. De klassementen staan vast: Egan Bernal gaat de Tour winnen en Steven Kruijswijk wordt derde in het eindklassement. De grote vraag is: wie wint de slotrit? Kan Dylan Groenewegen zijn tweede ritzege pakken? De start is om 18.10 uur, mis hier niets!