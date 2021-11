Fabrieken die regels overtreden krijgen bijna nooit boete: ‘Vrees voor ernstige gevolgen milieu’

Dat blijkt uit onderzoek naar de 29 omgevingsdiensten in Nederland door platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met onder andere De Gelderlander. De diensten controleren namens gemeenten en provincies of bedrijven zich aan alle milieuregels houden. Hun prestaties verschillen onderling sterk in aantal controles, in ontdekte overtredingen en opgelegde straffen. De acht diensten in de regio van De Gelderlander scoren op veel onderdelen gemiddeld of daar onder. Daarbij hoort ook Regio Nijmegen, die de laatste tijd veel in het nieuws is vanwege te hoge uitstoot van fabrieken en gebreken bij het NEC-stadion.



,,Ik maak me zorgen om de ernstige gevolgen die dit kan hebben voor het milieu’’, zegt Marieke Kluin van de Universiteit Leiden, expert op dit terrein, over de resultaten van het onderzoek. Volgens haar zou een omgevingsdienst ieder milieubelastend bedrijf minstens eens in de zes jaar moeten inspecteren, de risicovollere bedrijven nog veel vaker. Drie op de tien diensten halen dit niet, zoals in Brabant. Negatieve uitschieter is Drenthe waar bedrijven gemiddeld eens in de twaalf jaar bezoek krijgen van een inspecteur.