Familie en vrienden nemen afscheid van Piet Paulusma

Zonnestraal

Gisteren konden mensen in het Entrepotgebouw in Harlingen van 12.00 uur tot 17.00 uur een laatste groet brengen aan het geliefde tv-gezicht. ,,Alles open, mooi richting zee’’, vertelde uitvaartbegeleider Casper van Veen. Door een van de ramen landt een zonnestraal precies op de kist van de weerman. ,,Mooier dan dit kan gewoon niet. Net alsof Piet het weer zelf nog bestuurt.’’ Paulusma's voormalige advocaat Hans Anker noemde het afscheid ‘bijzonder indrukwekkend’. Hij wist niet dat Paulusma, die hij omschrijft als ‘toegankelijk, benaderbaar en laagdrempelig’, ziek was. Ook de burgemeester van Harlingen en Jan Slagter, directeur van Omroep Max en Paulusma’s laatste werkgever, waren al vroeg aanwezig.

SBS6

De Fries, die opgroeide in het dorpje Tzum, begon zijn loopbaan als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, eerst op de radio en later ook dagelijks op televisie. ,,In mijn vrije tijd en bij Omroep Friesland deed ik weersvoorspellingen”, vertelde hij daar eerder over.



,,Mijn doorbraak was in de winter van 1995/1996. Waar collega’s op dooi rekenden, voorspelde ik strenge vorst. Prompt ontstond er Elfstedenkoorts en werd ik door De Friesche Elf Steden, de vereniging die de Elfstedentocht organiseert, tot adviseur benoemd.” De tocht der tochten kwam er uiteindelijk niet. Een jaar later begon Piet bij SBS6 en kwam er wel een Elfstedentocht.