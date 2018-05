Familie gaat zelf zoeken in Nunspeetse bos naar vermiste Ellen

De familie zelf gaat opnieuw zoeken in de Nunspeetse bossen. Zus Louise: ,,We willen heel graag iets doen, het kan toch niet zo zijn dat we haar niet vinden? We zijn de wanhoop nabij.''



In overleg met de politie heeft ze samen met de vriend en de zoon van haar zus Ellen een burger-zoekactie opgezet. ,,We vertrekken vrijdagochtend om negen uur vanaf het parkeerterrein bij het Protestants Militair Tehuis (PMT) aan de Elspeterweg. Dat is vlakbij de plek waar de auto van Ellen is gevonden. Van daaruit gaan we in groepen zoeken. Ik heb Defensie om hulp gevraagd, zij beschikken over speciale teams die burgers helpen met zoeken naar vermiste personen. Bij deze roep ik mensen die ons willen helpen op, om morgenvroeg naar de Elspeterweg te komen. Alle hulp is welkom.''