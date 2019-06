Familie uit Harderwijk filmt meteoriet boven Oost-Nederland: ‘Eerste, authentieke beelden’

,,De meteoriet lijkt vrij snel te gaan", zegt Langbroek. ,,En ik zie volgens mij wat fragmentatie. Dat is die staart. Daar zitten wat lichtere stukken in, wat erop kan duiden dat ie bezig is uit elkaar te vallen.”

Langbroek is een wetenschapper met een brede scope. Zo is hij niet alleen archeoloog, maar ook gespecialiseerd in meteorieten en satellieten. Hij is verbonden aan het onderzoekscentrum van Naturalis in Leiden en wordt bij waarnemingen regelmatig om zijn oordeel gevraagd.

Echt filmbeeld

Vandaag klinkt er een voorzichtig enthousiasme in zijn stem. ,,Dit is het eerste echte filmbeeld wat ik van de meteoriet gezien heb. We hadden natuurlijk dat filmpje al met de knal, maar nu hebben we beeld.” Dat die knal niet te horen is, kan zijn omdat er eerder gestopt is met filmen, denkt Langboek. ,,De knal komt altijd later.”

Volledig scherm Still uit video meteoriet © Post Harderwijk

Geen knal

Maar de familie Post zegt geen knal gehoord te hebben. ,,We waren iets anders aan het filmen", vertelt Post. ,,We zagen wat zilverkleurige ballonnen in de verte in de lucht hangen en wisten niet wat het was. Tot we ineens die meteoriet voorbij zagen komen.”

Zelf dacht de familie in eerste instantie aan vuurwerk, maar door de berichtgeving van de afgelopen dagen, werden ze toch getriggerd door wat ze zagen en stuurden hun video naar de Stentor. De redactie legde de beelden aan Langbroek voor.

Tweede filmpje

,,Nu is het te hopen dat er nog een tweede filmpje opduikt", zegt de wetenschapper. ,,Dan kunnen we de beelden delibreren en de route bepalen die de meteoriet heeft afgelegd en waar die mogelijk terecht is gekomen.” Post is zelf hobbymatig met vliegbewegingen en coördinaten in de weer en kan Langbroek van meer informatie voorzien. ,,De meteoriet vloog van Harderwijk-zuid naar het noorden, richting Zwolle inderdaad.”

Overigens was de meteoriet helemaal groen, zegt Post. ,,Misschien omdat ie net de dampkring binnen was gekomen? Je ziet dat niet terug in het filmpje overigens.” Post gaat met Langbroek informatie uitwisselen.