Familie van Noppert geniet na • Automobilist rijdt in op fietser • Wijzigen geslacht in Nijmeegs paspoort gratis

Familie van Andries Noppert geniet na | In het Friese Joure geniet de familie Noppert van het onwerkelijke WK-verhaal van Andries, de meest besproken international van Oranje. Al is snel duidelijk van wie de doelman zijn nuchterheid heeft.

Beelden op Dumpert tonen hoe automobilist opzettelijk inrijdt op fietser | De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe Peugeot, die volgens dashcambeelden probeerde in Eindhoven opzettelijk een fietser aan te rijden.

Primeur: transgender krijgt nieuw paspoort vergoed | Wie in Nijmegen woont, van geslacht wisselt en om die reden een nieuw rijbewijs of paspoort aanvraagt, krijgt dat voortaan vergoed door de gemeente. Daarmee heeft Nijmegen een primeur: in nog geen enkele andere Nederlandse gemeente wordt het veranderen van geslachtsregistratie tot nu toe financieel vergoed.

Volledig scherm Er is weer een babytje geboren in Boskoop bij de familie Kraan in Boskoop, bekend van TV. Ze waren al met 8 kinderen - nu met 9. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Tv-familie De Kraantjes gaan camping runnen in Luxemburg | De familie Kraan uit Boskoop werd bekend door het televisieprogramma Een huis vol, waarin grote gezinnen worden gevolgd. Nu zetten ‘de Kraantjes’ een nieuwe stap: ze kondigen aan naar Luxemburg te verhuizen, waar vader Ivan de manager wordt van een camping.

U wilt uw niet-elektrische auto ‘opladen’ met een touw, mag dat? | Sommige automobilisten proberen van alles om toch een parkeerplekje te bemachtigen. Zo dacht de bestuurder van een Volvo in Middelburg slim te zijn door een touw te gebruiken op een parkeerplaats voor elektrische auto’s, waardoor het net leek alsof zijn voertuig aan het opladen was.

Saoedi-Arabië zorgt voor een van de grootste WK-stunts ooit | Na slechts vijf wedstrijden lijkt de grootste sensatie van dit WK al een feit. Saoedi-Arabië klopte na een waanzinnige fase kort na rust Argentinië, dat de missie van Lionel Messi bij dit toernooi eindelijk in vervulling wil laten gaan, met 2-1. Misschien wel de grootste voetballer aller tijden wacht al zo lang op die ene ontbrekende prijs, de wereldtitel.

Volledig scherm Vreugde bij Saoedi-Arabië na op 2-1 te zijn gekomen tegen Argentinië. © REUTERS

Hoe had mijn wereld eruit gezien als we niet drie keer waren afgebeld door het team van Matthijs | De rel rond Matthijs van Nieuwkerk roept een persoonlijke frustratie op. In 2012 stuurde ik mijn columns voor deze krant naar uitgeverijen. Atlas Contact zag er een boek in en zo lag De Boer op in oktober in de winkels.

‘Even een wippie maken?’ | Louis van Gaal verraste zijn vrouw Truus na de training van het Nederlands elftal. De 71-jarige bondscoach zocht haar op, terwijl de camera van Vandaag Inside zoemde, en deed haar een opvallend verzoek. ,,Maar je kan wel naar het het hotel komen”, grapte hij. ,,Gewoon bij mij op mijn kamer. Even een wippie maken.”

Groesbeek heeft al padelbanen, maar niemand mag er op spelen | De tennisvereniging in Beek denkt de eerste padelbanen van de gemeente Berg en Dal aan te leggen. Alleen liggen er al maandenlang ook al twee bij voetbalvereniging Rood Wit in Breedeweg. Ongebruikt en onaf, dat wel. Want ze zijn illegaal.

Volledig scherm Voetbalvereniging Rood-Wit heeft 2 Padelbanen willen aanleggen. Volgens de gemeente zonder vergunning. De aanleg ligt nu al meer dan een half jaar stil © Ed van Alem

Matthijs van Nieuwkerk niet in Top 2000 | Matthijs van Nieuwkerk zal dit jaar niet te zien zijn in de muziekprogramma’s rond de Top 2000. De NTR heeft hiertoe besloten nadat afgelopen vrijdag het nieuws naar buiten kwam over een onveilige werksfeer bij De Wereld Draait Door.

Omgekomen 73-jarige werd tijdens het uitlaten van zijn hond aangereden | De 73-jarige man die op 14 november overleed bij een verkeersongeval op de Hertensprong in Eindhoven, werd aangereden door een buurtbewoner. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was op het moment van het ongeluk zijn hond aan het uitlaten.

Justitie gaat regisseur Martijn N. niet vervolgen voor Voice-schandaal | Twee aangiftes van grensoverschrijdend gedrag in het schandaal rond The Voice of Holland, worden geseponeerd. Het gaat om de twee aangiftes tegen regisseur Martijn N. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten.

