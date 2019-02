Familie vermoorde opa Piet (85) verwacht ontknoping: ‘Er moeten méér mensen zijn met gewetensnood’

Het is kort voor de Vierdaagse, hartje zomer 2018, als zich iets voordoet waar de familie Baams 22 jaar op heeft gewacht. ,,Een dame stapt de winkel van mijn broer binnen. Ze raken aan de praat”, zegt Eric Meijers, getrouwd met een kleindochter van de vermoorde Piet Baams. ,,Het blijkt te gaan om een oud-medewerkster van Nieuw Malderborgh in Nijmegen, het verzorgingshuis waar opa Piet woonde toen hij in 1996 opeens verdween.”

Of de inmiddels gepensioneerde vrouw bewust op de winkel van Meijers’ broer afstapte, of dat het gevoel van gewetenswroeging haar overviel tijdens het gesprek in de winkel, weet Meijers niet. ,,Wat ik weet is dit: mijn broer belde me. Hij zei: ‘Er is iemand bij me geweest die zegt dat ze weet wie opa Piet heeft vermoord. Ze kon het na 22 jaar niet meer voor zich houden, ze moest het kwijt’. We hebben dit verhaal natuurlijk onmiddellijk doorgespeeld aan het coldcaseteam van de politie.”