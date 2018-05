Familie zoekt in de bossen bij Nunspeet naar vermiste Ellen Hagenbeek

Met een man of vijftig wordt gezocht naar een taal of teken van Ellen Hagenbeek. De familie wordt bij deze zoekactie bijgestaan door de politie. Maar ook door een searchteam van Defensie. Dit team is opgericht na de burger-zoekacties naar Anne Faber, vorig najaar. Ook zijn boswachters aanwezig.

Zonder jas en tas

Ellen Hagenbeek wordt sinds maandagavond vermist. De Nunspeetse verliet haar huis zonder iets te zeggen, zonder jas en tas. Haar auto is dinsdag langs de Elspeterweg aangetroffen. De politie zocht vervolgens met man en macht in de omliggende bossen. Met speurhonden en paarden is het gebied nauwkeurig uitgekamd. Ook is een politiehelikopter ingezet. Tot nu toe tevergeefs. Ellen's zoon Gino Jacobs (24) uit Nunspeet leeft al dagen tussen hoop en vrees. ,,Ik houd rekening met het ergste, dan kan het alleen maar meevallen."