Familiebedrijf Broshuis in Kampen heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept. De opdracht komt van het Amerikaanse leger. In 5 jaar tijd moeten 466 trailers voor tanks en ander zwaar materiaal uit de fabriek rollen. Een flinke klus. ,,De aanbesteding was wereldwijd en begon al in 2018’’, zegt commercieel directeur Harold Vorsteveld.

Vier jaar heeft het familiebedrijf Broshuis moeten wachten of het de order van totaal 270 miljoen euro zou krijgen. Volgens Harold Vorsteveld voor Defensie een normale periode die spannend bleef tot het verlossende bericht.

,,De aanvraag werd in 2018 al gedaan. Bedrijven uit heel de wereld konden hierop inschrijven. Ook wij hebben dat gedaan. Afgelopen vrijdag kregen we bericht dat Broshuis de 466 trailers mag leveren. Ja dan staat iedereen, alle 500 man, hier heel euforisch te springen. Zo’n order geeft stabiliteit in deze onrustige tijd.’’

Beste techniek in Kampen

Dat een land als Amerika voor een bedrijf in Kampen gaat, kan Vorsteveld wel verklaren. ,,Zeker hebben ze in Amerika ook bedrijven die goede trailers bouwen, maar die voldoen niet aan de Europese wetten en regelingen. Die zijn zwaarder dan elders in de wereld. Bovendien gebruiken wij door onszelf doorontwikkelde en door Defensie uitgebreid geteste technieken van hoge kwaliteit die in Amerika niet te koop zijn.’’

Tweede opdracht

Daarin heeft Broshuis volgens hem duidelijk een streepje voor en dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie niet ontgaan. ,,We kregen in de afgelopen vier jaar, toen die andere hele grote aanbesteding al liep, kans om de productie van 170 trailers te doen. Voor die opdracht was nog één andere concurrent in beeld. Uiteindelijk hebben de Amerikanen voor ons gekozen. Ze wisten dus wat we hier kunnen.’’

De komende tijd wordt er dan ook hard gewerkt in de fabriek in Kampen. Binnen 5 jaar rollen 466 trailers van de band. Oftewel acht-assige PL2 pendelas semie diepladers die tanks en zwaar materiaal vervoeren waar ook in de wereld. Hoeveel er per jaar geproduceerd worden en waar ze naar toe moeten, bepaalt het Amerikaanse leger. ,,Wij zorgen dat we ze in Kampen helemaal klaar hebben.’’