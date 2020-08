Families zaten jaren in caravan of schuur wegens bouwplannen en zijn nu woest: woningen worden tóch niet gesloopt

Radboudumc laat bezoeker uit risicoge­bied niet binnen

12:36 NIJMEGEN - Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen laat geen bezoekers meer toe die in de afgelopen twee weken naar een land zijn geweest waarvoor het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ is. Patiënten die in deze risicogebieden zijn geweest worden wel opgenomen, maar in isolatie.