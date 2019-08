Fans brouwen speciaalbier voor Normaal-zanger Jolink: ‘Een sterke jongen, je proeft de Achterhoek’

De Normaal-fanclub Anhangerschap bestaat 40 jaar. De vereniging lanceerde in Gramsbergen eigen bier om het te vieren. ,,En bier is altijd goed’’, zei zanger Bennie Jolink maandag. Dat de opbrengst naar een goed doel in Afrika gaat, raakte de boerenrocker. ,,Een vriend van mij zorgt dat daar artsen worden opgeleid.’’

Het doet hem zichtbaar nog een beetje pijn. Henk Kelder, de huidig voorzitter van Anhangerschap, was bij de oprichting van de Normaal-fanclub geenszins betrokken. De Bergentheimer rolt zijn sjekkie en kijkt naar de grond: ,,Verdikkie, doar was ik dus net niet bie.’’

Volledig scherm Het is Bennie Jolink die vandaag als eerst de proef op de som neemt bij Mommeriete, een kleine ambachtelijke brouwerij in Gramsbergen. © Wilbert Bijzitter

Enkele jaren na oprichting werd hij lid en nu is hij meer dan 20 jaar voorzitter. De vereniging opereert vanuit de gemeente Hardenberg en vanuit Zelhem. ,,We bestaan 40 jaar. Dat is uniek voor een fanclub van een muziekband in Nederland. We zijn de enige die zo oud is, naar mijn weten. En de enige die zo groot is ook, van alle clubs. We hebben altijd nog 2400 leden.’’

Einde

Normaal besloot in 2015 te stoppen als toerende band. ,,Toen Normaal aangaf op te houden, smeekten de leden dat wij zouden blijven bestaan.’’ De voorzitter dacht er een half jaar over na. Want ja, een fanclub zonder dat er een band is om te volgen… Heeft dat zin? ,,We hielden altijd al een evenement. Een weekendje voor de aanhangers, Høkersweekend noemden we dat. Dat zijn we blijven houden.’’ Het gaf de vereniging een doel en een reden door te blijven gaan.

Het is een weekend waarop het nalatenschap van de boerenrockgroep centraal staat. Veel oud-leden komen optreden met hun Nedersaksische projecten na Normaal. ,,De fanclub en het weekend zie ik niet meer snel verdwijnen.’’

Kelder vervolgt: ,,We wilden dit jaar iets speciaals om ons 40 jaar luister bij te zetten.’’ Speciaalbier om de Normaal-liefhebberij te vieren. ,,Beter kan niet.’’ Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen brouwt eigenlijk geen bier in opdracht.

Volledig scherm Bennie Jolink en Henk Kelder bij de ketels in Gramsbergen © Wilbert Bijzitter

Slechts 1500 flesjes

Gert Kelder, eigenaar: ,,Maar als zo’n verzoek komt, zeg je geen nee. Wie heeft er meer met bier dan Normaal?’’ In samenspraak met het Anhangerschap werd gekozen om schaarste te creëren. Voorzitter Kelder: ,,Er zijn 1500 flesjes. Die gaan in een bierpakket, met onder meer een glas erbij. Dat kost je 15 euro. Ze zijn alleen te koop op ons Høkersweekend.’’ Brouwer Gert Kelder (zelfde achternaam, geen familie van Henk Kelder): ,,Door het zo beperkt te houden, wordt het biertje nog bijzonderder en unieker. Hij is 7 procent zwaar. Een sterke jongen. Je proeft de Achterhoek.’’

Als-ie zo uniek is, moet je hem dan wel willen drinken? ,,Jawel. Hij is te lekker om over datum te laten gaan. Na het drinken druk je de dop erop en bewaar je hem goed.’’

,,Ein, zwei, drei, saufen’’, zegt zanger Jolink als hij als eerste het biertje heeft mogen proeven. ,,Het is bijna een tripel. Goed gedaan.’’